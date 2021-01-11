近期國際鋼市快速升溫，市場傳出有業者哄抬價格與囤貨惜售的情況，中鋼公司強調，將秉持照顧國內中下游業者的理念，不僅優先供料於內銷市場，且在數量與交期上亦盡力滿足國內客戶，籲請業者勿輕易哄抬價格及囤貨，以確保市場的穩定秩序。

同時，在面對國際鋼市大漲鋼價之際，中鋼除了透過產銷聯誼會等方式與業界分享鋼鐵市場動態外，同時對應行情走勢，合宜反映原料成本，國內盤價亦以溫和穩健的方式適度提漲，讓國內業者有充足的時間因應，期盼與下游一同營造共存共榮的鋼鐵市場。

近日偶有獲悉業者哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品的情事，此等作法將使市場曝於過熱風險之中，長久下來恐將不利於整體產業健全發展，中鋼公司誠心呼籲業界共同維護國內市場秩序。此外，目前國際鋼鐵市況變化劇烈，中鋼公司亦期許終端用料客戶能夠充分掌握入料成本趨勢，應在確保料源數量穩定無虞的前提下，嚴謹承接新單，避免接單價格與原料行情出入過大，造成營運虧損，或者因備料不足而導致可能之斷鏈風險，對企業長期經營與商譽維繫產生負面影響。

全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，面對目前的熱絡鋼市，中鋼公司將持續扮演穩定價量之角色，企盼與鋼鐵同業、產業用戶等一同營造及維護良好、健康的鋼市環境，上中下游同心努力，共創鋼鐵市場榮景。

(工商 )