諧星渡邊直美日前在富士電視台新節目《Features》（@featuresjp）擔任首集來賓，她的IG帳號「渡辺直美（@watanabenaomi703）」，她2019年開始單身赴美開拓演藝事業新路，在日本和紐約之間隔周來回跑。

渡邊直美直播嗨唱〈紅蓮華〉。（截自渡邊直美YouTube直播畫面）

跨海打拼，她坦言非常辛苦，「在外國想要做些什麼，真的是除了辛苦沒有別的。但是我會告訴自己『我可以的』，憑著期待而有衝勁。」回到日本時，她總會到東京六本木的石頭火鍋店大吃，對她來說石頭火鍋就代表著台灣的味道，吃到就有一種回到台灣的感覺。

「不想放天花板在自己頭上」

有「IG女王」之稱的她約10年前開始IG，但被周圍說「諧星不要搞SNS，該專注在搞笑表演」。她相信不要因為「諧星」身份而自限「這不該、那不行」，她說：「我不想放一塊天花板在自己頭上。」

她不斷在IG上反覆試驗，將在電視演出累積出的經驗，成為SNS的「武器」，她說：「最重要的就是要持續上傳新的內容」她近來尤其積極進行IG直播，日前她自己一人舉行新年IG直播，一播就是四小時半，又吃又唱。

她原將首次主演《髮膠明星夢》日版音樂劇，卻遭疫情打亂、計畫成空。她說：「正面地想，這一年不要這麼拼也好，就先停下腳步，學習點東西。」

(中時 )