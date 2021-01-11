義大「應日系」畢業專題發表會，全程使用日語報告，展現所學成果。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

義大「應日系」畢業專題發表會，全程使用日語報告，展現所學成果。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

經過4年的努力與淬鍊，義守大學應用日語學系6日舉辦畢業專題論文發表會，由同學自訂喜愛的題目，進行深入探討，除了以日文撰寫論文，發表時也全程使用日語報告，展現所學成果。

義守大學應日系舉辦成果發表會邁入第4年，今年共18組專題論文發表，題目包羅萬象，包括〈日本刀之文化〉、〈台日職場訓練上的差異〉、〈台灣與日本的飲食文化差異〉、〈關於日本的傳統宗教〉等，其中兩組以宮崎駿的吉卜力工作室為題，分析工作室的運作和未來所面臨的挑戰課題，指出在風光的動畫背後，需要投注許多時間與努力等觀點。

〈台灣和日本的泡麵歷史與比較〉團隊選擇大家具共鳴的話題，比較台日人氣前三名泡麵，解析三者的價格與包裝，比較產品優勢和劣勢，同時點出日本第一碗泡麵是臺灣人首創的大發現；熱愛動森遊戲的團隊，為了讓更多人了解遊戲魅力，以〈為何動物森友會大熱賣－動森的魅力所在〉為題，介紹遊戲歷史外，也提出國外的學生因應疫情、相約在遊戲中舉辦線上畢業典禮的案例，可愛逗趣的影片畫面，引起台下大騷動。

義守大學語文學院副院長林許淑謙也特別蒞臨發表會，給予鼓勵並讚許同學的表現。義守大學應日系主任李守愛指出，透過專題論文發表，展現4年所學成效，藉此深化對研究主題的認知，發揮團體合作、相互理解、尊重和扶持的精神，師生間互動也更加密切，無形中提升同學間共學的向心力。

(旺報 )