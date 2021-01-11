北韓官媒朝中社11日報導前一天舉行的勞動黨第八次全國代表大會（朝鮮八大）第六天會議消息稱，會議決定推舉國務委員會委員長金正恩為勞動黨總書記。被認為是金正恩親信的趙勇元獲選為政治局常務委員，至此，常務委員會由金正恩、崔龍海、李炳哲、金德訓等五人組成。趙勇元還獲任黨中央委員會秘書、黨中央軍事委員會委員。

朝鮮勞動黨中央委員會政治局是《朝鮮勞動黨章程》規定的朝鮮勞動黨的中央最高領導機構，亦為朝鮮民主主義人民共和國的實際國家最高領導機構。1980年第六次全國代表大會以前稱「中央政治委員會」。其常設機關為中央委員會政治局常務委員會。目前有正式成員19人，其中5人為政治局常委，另有候補成員9人。

韓聯社指出，朝鮮在勞動黨第八次全國代表大會上確定黨的新一屆領導班子，其特點可概括為「新老交替」和「精簡提效」。與金正恩執政初期不同，大批高齡幹部退出一線，領導班子的新舊交替進一步提速。在新一屆政治局、秘書局、黨部長名單中，60多歲幹部占多數，70多歲以上寥寥無幾。現年82歲的最高齡幹部朴奉珠（朴鳳柱）被免去政治局常務委員等一切黨內職務，60多歲的趙勇元當選政治局常務委員。

由此，政治局常務委員會由金正恩（朝鮮勞動黨委員長、朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員長、朝鮮國務委員會委員長、朝鮮人民軍最高司令官、朝鮮勞動黨中央委員會委員長、共和國元帥）、崔龍海（朝鮮國務委員會第一副委員長、朝鮮最高人民會議常任委員會委員長、朝鮮人民軍次帥）、李炳哲（朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長）、金德訓（朝鮮內閣總理）、趙勇元五人組成，平均年齡也大幅下降。

據朝中社報導，曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正（金正恩胞妹）不僅沒有被選為政治局候補委員，也沒有列入勞動黨部長名單。外務省第一副相崔善姬從黨中央委員會委員被降職為候補委員，外務相李善權維持政治局候補委員職位。

另外，黨統一戰線部長張金鐵（音）沒有列入勞動黨部長名單，掌管對韓問題的黨副委員長金英哲沒有晉級為黨秘書而列入黨部長名單。從此推測，朝鮮廢除對韓事務秘書職務，只留下黨部長職務。

9日，朝鮮勞動黨時隔5年修改黨章，各級黨委委員長、副委員長的職稱改為責任秘書、秘書、副秘書，政務局改為秘書局，政務處改為秘書處。這是朝鮮在2016年七大上將秘書局改為政務局後，時隔5年再次回歸秘書局體制。

據朝中社報導，朝鮮決定將政務局再度恢復成秘書局後，朝鮮最高領導人金正恩在勞動黨的職務由委員長變更為總書記。消息稱：「勞動黨第八次代表大會完全支持推舉金正恩擔任勞動黨總書記的偉大提議。」

朝鮮勞動黨自1949年成立之後，就由金日成作為勞動黨委員長領導，1966年，金日成的職務變更為中央委員會總書記。金日成逝世後，其子金正日繼承這一職務，一直擔任至2011年逝世為止。

金正日之子金正恩上台後一直擔任朝鮮勞動黨中央委員會第一書記。2016年朝鮮七大上，秘書局被廢除，代而成立起朝鮮勞動黨中央委員會政務局，金正恩成為委員長。

除勞動黨總書記職務外，金正恩還擔任朝鮮武裝力量最高司令官、朝鮮人民軍元帥 、朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員長、朝鮮勞動黨中央委員會政治局主席團成員、國務委員會（原國防委員會）委員長。

(中時 )