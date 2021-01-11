妄想症是怎麼練成的？ 美國總統大選前，曾有一場民間聚會被炒作成「水鏡八奇」，與會的人，都是預測川普會勝選的。其實，以結果來看，川普拜登的得票差距不大，預測誰贏誰輸都不離譜；但選後這「八奇」中卻至少還有三奇還是很堅持己見。而且有趣的是，這幾... 由逆風的烏鴉發佈於 2021年1月11日 星期一

美國總統大選川普總統失利，而台灣「水鏡八奇」曾預測美大選，但川普連任失敗後，卻出現至少有3位親綠媒體人和學者走不出來的情況，媒體人臉書粉專貼出截圖觀察後發現，這幾個人學經歷都不低，各種光怪陸離的言論卻越來越多，卻都有一個共通點，都是理性與感性之間的分際模糊，而且一旦相信，就很難改變。

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」11日發文指出，在大選前，台灣曾有一場民間聚會被炒作成「水鏡八奇」，與會的人都是預測川普會勝選的。若以結果論來看，川普拜登的得票差距不大，預測誰贏誰輸都不離譜。但選後這「八奇」中卻至少還有三奇還是很堅持己見。

「逆風的烏鴉」粉專認為，這種偏執妄想的起因，首先是被某個高過其他價值的想法所支配。什麼樣想法會高過其他價值？至少有三個：「宗教、政治和感情」。三者的共同點，都是理性與感性之間的分際是很模糊的，而且一旦相信，就很難改變。川粉的妄想，很大一部分來自於此。

其次，一般要判明事實真相，除了邏輯思考能力，還要能獲取並解讀不同立場的資訊。粉專認為，選前支持反對川普的論點大致相當，但當選舉的真相逐漸明朗，走入偏執、妄想的一群人，再也無法從中立的資訊來源獲得支持自己論點的證據，於是只能偏聽偏視，只把獲取資訊的管道集中在自己能找到溫暖的資訊來源，於是偏聽偏視越嚴重，妄想也越嚴重。

(中時新聞網)