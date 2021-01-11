現在越來越多人都在網路上消費，只需要在家動動手指挑選，過2、3天內商品就快速送達，相當方便。不過，網路購物陷阱也多，近日有位民眾收到有「貨到付款」包裹的簡訊通知，好險她的警覺心告訴自己不要收下，她一查包裹發貨地址，沒想到竟是「一片荒地」。

原PO在臉書「爆料公社」上表示，近日手機突然收到超商的收貨簡訊通知，到了超商後發現商品名稱為「鬼滅之刃100％純棉同款禮盒」，價格998元。原PO表示，在收貨當下就覺得奇怪，從外觀看，包裹就跟手機大小一樣；搖一搖也感覺不出裡面有什麼，於是決定先不領，回家查訂單。

一位民眾突收到「貨到付款」包裹的簡訊通知，她一查包裹發貨地址，沒想到竟是「一片荒地」。(摘自爆料公社)

仔細調查了賣家出貨資料，才發現這是一筆「幽靈訂單」，不但沒有訂單記錄，連賣家資訊都是假的。原PO透過電話查出包裹出貨地址，再用Google地圖搜尋，沒想到竟出現「一片荒地」，讓她直呼「7月還沒到欸！」原PO最後提醒，自己不清楚的包裹不要隨便取貨，詐騙手法日日翻新，還是要多注意。

文章一出，網友紛紛表示，「心裡沒底的包裹真的不要亂收……」、「好險好險，還好樓主夠機警」、「自己沒下單的一律不收，收了就QQ」。網友指出，這種包裹大多是從大陸寄來的，它抓準現在很多人網購到忘記自己曾買什麼，一看到有包裹就付錢。「這種釣魚包裹就是有很多人會去領，詐騙才會持續不斷。」提醒大家在使用網購之餘，也要保持謹慎。

(中時新聞網)