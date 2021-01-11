在今天（11日）的大陸外交部例行記者會上，美國國務卿蓬佩奧8日連發推特，批評中國共產黨在宗教、人權、涉藏、涉疆等事務上的政策和立場，並稱針對中方的有關行為是其任內「遺產」。大陸外交部發言人趙立堅譏諷，蓬佩奧留下的是「遺毒」。

「遺產？蓬佩奧留下的不是所謂遺產，而是遺毒！」趙立堅在回應相關提問時表示，蓬佩奧的最大「遺產」，就是謊言外交。他不僅策劃實施謊言外交，還惡意製造傳播政治病毒，並為麥卡錫主義招魂復辟。

趙立堅指出，蓬佩奧對美國和其他國家關係，對美國國家形象和聲譽所造成的損害，比美國歷史上任何一屆政府都要多。

「中國的發展，關鍵在於中國人民在中國共產黨領導下，走出了一條適合中國國情的發展道路。這是一條從中國國情出發確立的道路，一條把人民利益放在首位的道路，一條改革創新的道路，也是一條在開放中謀求共同發展的道路。中國共產黨因此得到了中國人民的衷心擁護。」趙立堅說，根據國際權威機構多年調查結果，中國民眾對中國共產黨領導的中國政府滿意度連年超過90％。

趙立堅強調，蓬佩奧對中國共產黨的惡毒政治攻擊，就等於對14億中國人民的攻擊。不論蓬佩奧是日常撒謊，還是末日瘋狂，他都挑撥不了中國共產黨和中國人民的血肉聯繫，更阻擋不了14億中國人民追求美好生活、謀求國家發展的前進步伐。「任何把對華政策定位為改造甚至顛覆中國的企圖，都是不可能完成的任務，注定失敗。」

(中時 )