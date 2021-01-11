台積電加碼投資南科形成科技產業聚落，引入大量就業人口，台南市去年第4季建物與土地買賣交易量較前年同期增加，但受政府打房政策影響，交易量比去年第3季減少。

「護國神山」台積電持續在台南加碼投資，科技產業持續進駐台南，引起群聚效應，就業人口不斷增加，台南市地政局統計，去年第4季10月至12月與前年同期比較，台南市的建物買賣交易量增加2.93％，土地買賣交易量增加3.23％，整體不動產成交量表現出色。

台南市去年第4季建物買賣以永康區交易最熱絡，其次是東區與安南區。其中永康區一枝獨秀，長達8季的交易量維持全市最高。

不過若以整年度分析，台南市建物交易量去年一整年比前年少了140棟，主要是年初時發生新冠肺炎疫情，房屋交易受影響，幾乎停擺，後半年交易量遽增急起直追，最後僅較前年少0.59％，幾乎拉平。

受到中央政府打房政策影響，台南市第4季建物交易較第3季減少。台南市地政局長陳淑美表示，未來受到央行信用管制措施影響，以及實價登錄門牌權揭露及預售屋登錄新制的作用，後續房市是否能穩建發展，需進一步觀察。

(中時 )