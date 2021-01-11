上洋產業（6728）去年12月營收1.35億元，年增24.63％，去年全年營收13.65億元，創歷史新高，年增21.9％，上洋表示，由於去年空調銷售表現亮眼，加上商用洗烘衣設備及自助洗衣事業皆穩定成長，帶動整體營運表現走揚，今年除持續穩固國內市場，也將積極進軍東南亞自助洗衣市場，強化國際布局。

上洋執行長吳國華表示，以往設備監控、物聯網等應用概念多用於製造業，鮮少應用在洗衣服務，上洋從商用洗衣服務及設備銷售起家，藉助服務維修記錄與分析，預測未來需求，在物聯網應用日益擴展時，自組資訊團隊自創多組商用洗衣服務物聯網系統，如「空機查詢系統」、「店長管理系統」，以及多元電子支付系統應用等，協助合作夥伴提升服務品質與營運績效。

商用洗衣物聯網優勢，更是上洋在海外拓點的利器。吳國華表示，東南亞自助洗衣商機正在崛起，去年首站前進泰國，即使全球疫情嚴峻，仍繳出11間新店的成績，今年泰國總家數可望翻倍成長。

在泰國成功擴點後，持續挖掘東南亞商機，目前越南僅有低階洗衣代工，新加坡、馬來西亞自助洗衣業者多以傳統方式營運，有機會透過遠端專業輔導方式，導入現代化自助洗衣經營模式，透過線上展覽，與有意願成為合作夥伴的業者進行洽談；引進日本市占率第一的商用洗衣設備AQUA及自創物聯網系統，更能協助當地自助洗衣產業加速轉型、有效提升營收。

商用空調因為新生力軍的加入，PAC與VRF商用系列陣容齊備，吸引更多商場、廠辦及建案客戶皆來洽談。

(工商 )