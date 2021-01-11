瑞磁（ABC-KY，6598）搶攻新冠檢測商機大發威，自結2020年第四季營收以1.38億元再創新高，交出年增435％、季成長42％佳績，法人預估單季將呈現虧轉盈榮面。

營運季季走揚的瑞磁，2020年全營收2.99億元，年成長率達186％，預期在新冠檢測業績持續看好，加上先前授權的數位生物條碼業務，營運將開始進入收成。

瑞磁執行長何重人表示，自2020年6月取得第1項美國FDA核發新冠病毒檢測試劑的緊急使用授權後，客戶家數明顯成長，包括田納西、德州、新墨西哥、紐約、喬治亞州、波多黎各的最大第三方檢測實驗室，都安裝了自動化分子診斷儀器MDx3000。而美國新冠疫情仍嚴峻，平均每日確診人數約在20萬上下，也推波該公司自聖誕假期與新年以來，客戶的檢測數量持續攀升。

由於瑞磁已取得第二張美國FDA核發緊急使用授權（EUA）-合併檢測方式（Pooling Testing），每台自動化檢測儀器MDx3000每日最高檢測案例數可擴增5倍，由每日564例大幅擴增到2,820例；而且該公司上月底也向FDA正式申請EUA檢測新冠及流感病毒的分子核酸檢測試劑（CoV-2 Flu Plus Assay），運用獨創的數位生物條碼多元檢測技術，將同時檢測新型冠狀病毒、A型流感病毒的3種分型、B型流感病毒，與呼吸道融合病毒的六合一產品，也為今年營運添加成長動能。

法人表示，瑞磁是目前是全球首家針對該六種病毒組合進行開發的專業檢測產品廠商，受惠此三張EUA，加上腸胃道與呼吸道檢測產品攻占市場，該公司2021年將開始啟動爆發成長力道，並正式進入獲利元年。

另外，在數位生物條碼的授權業務方面，客戶寵物檢測大廠Idexx 已進入量產測試，預計2021年6月大量商業化。客戶珠海麗珠的自體免疫檢測試劑已於2020年進入市場，今年對數位生物條碼的需求成長可期。

(工商 )