頭髮暗藏基因密碼，在坊間流傳著一種用頭髮算命的神秘方法—佛髮算命。命理師張天耀表示，只要現場取下一根頭髮，交給他感應，就能讀出一個人的前世今生，《中時新聞網》記者實際體驗竟算出前世身分是位員外夫人。

一髮窺前世員外夫人命格 命理師從靈體揭輪迴

命理師表示，記者前世身為員外夫人時經常佈施做善事，因此今生會有好的福報，還指出未來將會對靈體有特殊感應，可以往宗教相關方向發展。透過頭髮了解前世因果之後，命理師會給一份經由他加持過的紅包，紅包袋裡面放的是用來算命的那根頭髮；被視為佛教七寶的天然珍珠，可以改運增加好的能量；五帝錢，有招財招福的效用；還有三片老薑，能夠去風寒，去晦氣,他提到，將紅包放在隨身包包可以趨吉避凶，帶來好運。

紅包袋中裝有珍珠、薑片，與五帝錢，命理師表示攜帶於身上可以增加能量。(攝影/范佐意)

命理師張天耀表示，頭髮算命來自西藏密宗，而每個人的心中都有佛法，佛法的法就是頭髮的髮，且身體髮膚受之父母，頭髮是身體的一部份，所以只要他觸碰頭髮，就能感應到那個人的靈和磁場，還能看到他的前世，他也提到，前世的所作所為都會影響現在與未來，所以可以透過了解過去，避開未來可能會遇到的困難。

命理師指出，一切業障都有因果輪迴。(攝影/范佐意)

命理師提到，一切業障都有因果輪迴，過去的事情已經無法改變，但可以透過現在的努力替自己累積好的功德，例如多做善事，心存善念，也不要因為遇到挫折就誤入歧途，他表示，皇天不負苦心人，只要有善良的心就會有好的回報。

(攝影剪輯/范佐意)

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(中時新聞網)