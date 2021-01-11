受惠塑化行情價量齊揚助攻，台聚集團2020年12月營收全面彈跳；亞聚（1308）、台聚（1304）業績月增18.19％、13.36％，年成長15.06％、27.4％；華夏（1305）、台達化（1309）也交出月增10.23％，年成長36.3％、28％表現。其中，華夏第四季營收季增40.8％，年成長23.7％，齊創單月、單季新高表現。

華夏2020年前三季EPS1.11元。伴隨PVC供給吃緊，價量聯袂攀揚，營收連續4個月成長，12月營收創歷史新高；法人推估全年EPS1.8元，優於2019年1.22元。

台聚LDPE／EVA年產15萬噸，EVA有近一半是應用在太陽能；HDPE／LLDPE產能13萬噸，因疫情口罩需求大增，HDPE內外銷售大增。2020年前三季EPS1.04元。受惠大陸出現太陽能搶裝潮、陸製鞋需求復甦等，支撐EVA價格高檔走堅，法人預估，第四季獲利有機會超過1元。

台聚表示，綠能是長期趨勢，2021年太陽能級EVA需求還會成長，主要大客戶（全球第一、第二大封裝膜的供應商）還在擴廠，需要更多原料供應。2021年大陸雖有30萬噸EVA新產能投產，但新增產能待合格產品出來，還需要時間，預估下半年供需失衡狀況才會改善，上半年行情持穩走堅。

此外，配合高雄市政府都市更新計畫及「臺灣國際商港未來發展及建設計畫」，台聚、亞聚計劃共斥資逾32億元，在高雄港洲際貨櫃二期石化油品中心興建石化儲槽及相關智能設備，帶動傳產供應鏈投入智慧製造與高階石化商品領域。

(工商 )