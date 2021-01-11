橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）與義大利醫學臨床檢測儀器製造商Alifax合作研發了一種快速、經濟的攜帶式醫學檢測解決方案。該解決方案由Alifax負責銷售，使用高可靠性的即時聚合酵素鏈反應（Polymerase Chain Reaction，PCR）方式擴大患者樣本中的遺傳物質（RNA和DNA），進行即時分子診斷。

利用意法半導體研發授權的技術，Alifax開發出了一款小型攜帶式分子檢測儀，這款名為Molecular Mouse的檢測器採用了意法半導體所研發的各種元件，包括STM32 MCU、感測器、放大器和其它產品。在與PC連線後，Molecular Mouse能夠在一個採用了意法半導體大規模MEMS半導體製程的極其小的一次性試劑盒中，使用Alifax開發的醫學試劑控制和測試多個靶標或樣本，在一小時內即可測出結果。

意法半導體創新長Alessandro Cremonesi表示，目前全球蔓延的疫情讓我們學到一個深刻的教訓，快速、經濟的即時檢測極其重要，因為它可以透過遠端診斷病情，如果必要，還能立即隔離患者。ST一直在投資研發即時PCR技術方案平台，因為我們深信，創新的半導體診斷解決方案對於改善我們的生活有積極的影響。

意法半導體證明了其在快速提升半導體大規模製造技術方面的成功和效率，以及在微流控領域深耕25餘年積累的知識經驗。

此外，意法半導體醞釀10年MEMS製程的即時PCR技術的研發成功經驗最終轉化為新一代產品，經Alifax快速客製化後就因應對全球蔓延的疫情。

Alifax公司總裁Paolo Galiano進一步表示，仰賴我們研發的熱情和傑出的創新成就，Alifax在臨床診斷血液學和細菌學領域確立了優勢地位。透過與ST緊密合作，在Molecular Mouse和我們的病原體特異性檢測試劑盒中整合意法半導體的微流控等基礎技術，我們準備從COVID-19檢測開始，為傳染病快速診斷、隔離並最終阻止病原體傳播做出貢獻。

Molecular Mouse檢測器、一次性試劑盒和試劑板皆通過CE-IVD認證。

(工商 )