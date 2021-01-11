沃旭能源11日公布「離岸風電供應商輔導基金」評選結果，補助92位技術人員接受高階焊接訓練、80位人員接受國際風能組織（Global Wind Organization, GWO）離岸風電基本安全訓練，是沃旭能源致力為台灣離岸風電產業培育在地人才的最佳例證。

此外，還有10家有意投入離岸風電產業的台灣本地企業獲得專案研發計畫補助。這十家企業11日也與負責管理與執行「離岸風電供應商輔導基金」的財團法人金屬工業研究發展中心簽約，將展開為期1～1.5年的研發計畫，為提升台灣本土離岸風電技術邁出重要一步。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源致力協助我們的供應商提升製造能力並克服生產挑戰。以本次人才培育計畫為例，92位將接受高焊接訓練的人才中，許多來自於大彰化東南及西南第一階段離岸風場的一級供應商。技術本土化項目中，我們看見台灣企業展現的優秀研發實力，獲選的提案不但有助於提升本地離岸風電相關製造與運維技術實力並符合產業發展效益，也為台灣發展成為亞太離岸風電出口中心打下堅實的基礎。

獲得技術本土化補助的公司其中有兩家來自彰化的企業。資勝科技有限公司提出將本專案的補助基金用於提升無人船抗浪等級及控制系統，搭配精密的衛星定位與資料分析技術，可廣泛應用於離岸風電海事測量以及運維作業。資勝科技目前亦於彰化和美建置新廠，未來將以該廠為基地，進行無人船及相關設備的測試與組裝工作。評審認為，此系統如能成功發展不僅有助於各項海事工程，也能進一步研究台灣四周海流對海底地形的影響，具有極佳的應用潛力。

資勝科技業務經理洪焜生說，很高興多年的研發技術獲得沃旭能源的肯定，台灣海峽受限天候能夠執行海上調查的天數有限，透過無人船及精密海床測量技術，無論在人力、效率、精確度、時間或成本上，都比大型調查船更為有利。

位於彰化芳苑、擁有多年石化設備製造經驗的台欣工業股份有限公司，近年轉型進入離岸風電產業成為下游供應商，負責水下基礎次構件焊接工程。台欣工業股份有限公司董事長特助吳嘉振表示，離岸風場各項組件如水下基礎和基樁必須在嚴苛的環境中屹立至少25年，製造品質必須符合離岸風電國際標準，因此如何持續維持高品質焊接成為關鍵。且水下基礎有許多節點（node）需要以特殊角度焊接難度非常高，須仰賴有豐富經驗焊接技師，這也是目前本地水下基礎製造廠商所面臨的最大挑戰。

吳嘉振指出，高階焊接技師必須透過經驗與手感，才能適時調整焊材與焊接角度，透過沃旭的補助台欣將發展類似達文西手臂的遠端操控焊接技術，或是類似電玩遊戲Wii的原理，焊接技師在遠端操作設備並觀看影像的同時，能夠即時接收焊點傳來的震動與力道反饋進行調整，這項技術能協助高階焊接技師增加效率並改善工作環境，進而達到品質與產能雙重提升。

(工商 )