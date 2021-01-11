各國風俗民情不同，習慣也大不相同，沒想到許多台灣人習以為常的舉動，在外國人眼裡竟然超沒禮貌。網紅「黑素斯」在YouTube影片中揭露老外最不能接受的「台灣人5大日常生活習慣」，包括聊天、吃飯、夾菜、洗澡時國人最常觸犯的國際禮儀，在外國人面前最好別犯。

台灣日常習慣，外國人覺得超沒禮貌！Taiwanese habits rude for foreigners [阿兜仔]

「黑素斯」1月10日在他的YouTube頻道上傳最新影片「台灣日常習慣，外國人覺得超沒禮貌」，影片中舉出下列5大惡習，雖然國人可能習以為常，但在外國人眼中卻非常「母湯」。

一、 洗澡後沒將廁所地板擦乾

黑素斯表示，洗完澡後留下濕濕的地板，會讓下一位使用者覺得很麻煩，不但危險，也會讓人覺得不舒服，他甚至吶喊「我不想要香港腳！」

二、 不回答別人的問題

黑素斯表示，在西班牙若不回答別人的問題，代表你忽略這個人的存在，是一種莫大的侮辱。

三、 太常用「蛤」來回答

黑素斯說，為什麼台灣人很喜歡用「蛤」來回答問題，他質疑「蛤」到底是什麼意思？如果沒有聽清楚對方說的話，可以回「你可以再說一次嗎」，都比只講1個字「蛤」有禮貌。

四、 吃飯時幫別人夾菜

雖然台灣人覺得幫別人夾菜是一種貼心的行為，但在外國人眼裡卻認為非常沒禮貌、也很不衛生。黑素斯甚至氣憤表示「我不是狗，我可以自己拿食物！」

五、 聚餐人沒到齊就先吃

黑素斯指出，聚餐時若有人還沒到、還沒有說開動，自己就先開始吃，這種事在西班牙是非常不禮貌，也絕對不可能發生的，就算有人遲到，你可以罵他，也不能先開動。

(中時新聞網)