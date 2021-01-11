美國川普政府在即將離任之前保持對中共的強硬態度，在國務卿蓬佩奧宣佈解除美台官員交往限制後，再與3個盟友國家的外長發表聯合聲明，對香港當局大批逮捕泛民主人士表示嚴重關切，並研擬採取進一步行動做為回應。

《美國之音》引述美國白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)發表的聲明稱，北京和香港當局使用國家安全法濫捕民主人士，以及中共當局繼續隱瞞新冠病毒的起源，美國正在研判採取進一步行動予以回應。

聲明說，上周香港當局對包括前民選官員在內的50多人進行政治性逮捕，這是北京在香港民主棺材上釘了新釘子的舉動，這些被捕的人不過是行使基本法賦予的政治權力而已。

聲明還要求北京回答有關病毒起源的問題，指責世界衛生組織將問題推給中共，讓它得以繼續掩蓋真相。正如它不理會中英聯合聲明之下的國際義務，同樣繼續不履行國際衛生規則。

奧布萊恩說，美國是第一個有勇氣和決心率直地指出中共政權真實本質的大國。至關重要的是，世界各國都應要求北京負起責任。對北京不負責任和害人的行為，無論是其終止香港的法治，還是在新冠大流行的問題上不與國際衛生官員們合作，世界不能持天真的想法甚至與之共謀而繼續付出沉重代價。美國正在研判採取進一步行動予以回應。

(中時新聞網)