外交部11日新版晶片護照上路，南部辦事處上午特地加強宣導，現場完成送件申請民眾還額外獲得行李平安吊牌和創意春聯限量小禮物。處長莊恆盛也邀請完成申辦手續的民眾，現場寫下疫情祈福小卡片。

外交部南部辦事處宣導活動請來行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、內政部移民署高一站主任徐志權、高雄市政府民政局專委林清益及苓雅戶政事務所主任徐煜程等人。

莊恆盛表示，新版晶片護照特色為在封面放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的辨識度。

據統計，目前約有130萬名台灣民眾護照效期不滿一年甚至已過期，莊恆盛鼓勵這些民眾提早規畫換發護照，領務局也已準備50萬本新版護照的安全存量，提供民眾換發。

陳政聞表示，該中心多年來結合外交部、移民署等單位遠赴高屏澎的離島、原住民及偏遠鄉鎮區域辦理行動領務及各項補助措施說明會，到現場提供第一手服務，感謝相關部會配合及協助，讓南部親鄉不用舟車勞頓。

南辦副處長劉昶成表示，民眾手上的護照無論效期還有多久，都可申換，新版護照規費仍維持每本收費1300元。

(中時 )