台中市府推動太陽光電，以「光電三倍增」為目標，促進機關、企業、民眾等共同參與。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

推動太陽光電，台中市府11日表示，目標以2014年至2018年太陽光電裝置容量增長108MW（千瓩）基準，規畫2019年至2022年裝置容量增216MW，累積裝置容量達353.3MW，鼓勵機關、企業、民眾等多方共同參與，達到「光電三倍增」目標。

經發局舉辦「2021台中市太陽光電綠能發展論壇」，邀請產官學研領域代表探討太陽光電未來產業趨勢，盼促進各界多方合作，使市府政策接軌產業，加速優化大台中太陽光電設置環境。

經發局副局長李逸安指出，近年來台中市太陽光電裝置容量成長迅速，依台電數據分析，2017年台中太陽光電累積裝置容量約74.5MW，2018年成長至137.2MW，2019年大幅成長，累積裝置達244.4MW，相較2018年成長幅度達78％。

截至去年11月底，已再增加91.5MW，以台電最新數據顯示，台中市太陽光電累積裝置容量已達335.9MW，光電三倍增達成率約95％。

經發局公告800KW（瓩）以上用電大戶，配合設置一定比例再生能源，及全民參與加入綠能行列的貢獻，台中市大安、大甲及清水區等風場良好處，已設置大型陸域風機，未來市府將配合中央離岸風電區段開發規畫，推展台中市離岸風機發展。

(中時 )