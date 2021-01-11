寒流連日來襲，導致正值採收期的蓮霧落果嚴重。行政院長蘇貞昌11天在臉書發文表示，農委會已啟動天災救助，請受損農友在11日到20日間盡速申報現金救助，政府會簡化手續、從寬加速救助，陪農民度過難關。
目前正值屏東蓮霧採收期，元旦的第一波寒流，不但讓蓮霧產生裂果，落果情形更嚴重。蘇貞昌10日與屏東縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲到屏東視察蓮霧農損情形。
蘇貞昌在臉書發文指出，這幾天的寒流造成多種作物出現寒害，農業委員會已經啟動天災救助，請高屏受損農友在1月11日到1月20日間，盡速向鎮市區公所申報現金救助，政府會簡化手續、從寬加速救助，陪農民度過難關。
蘇貞昌也上傳一張圖表指出，目前已啟動救助項目，包括高雄市、屏東縣的蓮霧，每公頃救助金額新台幣9萬元；在彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南的文蛤混養的虱目魚，每公頃救助金額9,000元。
(工商 )
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