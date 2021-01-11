yes123求職網11日發布最新調查指出，高達95.3％的企業在牛年農曆年後「有徵才計畫」，該比例創下七年新高；年後徵才企業平均開出的月薪條件為36,500元，也比去年的35,196元，增加3.7％，多了1,304元，續創2009年以來新高；平均釋出16.7個工作機會，也比去年的15.8個更多。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌分析，由於資方看好「疫後經濟」開始復甦，不但帶來「轉（急）單效應」，部分台商甚至已回來設廠，加上內需的消費力道也同步反彈，使得「內外銷廠商」同步擴大招募規模，讓「年後徵才」熱度持續升溫。

楊宗斌並指出，薪資走揚主要受惠於「基本工資」連五個年度增加，以及後疫情時代的企業「鮭魚返鄉潮」，由於擔心缺工、搶不到人才，加上薪資透明化，產生「同業比價」效果，自然讓「年後職缺」開出的薪酬、獎金、福利等條件，有機會水漲船高。

此次調查也顯示，企業年後開出的職缺類型，在可複選狀況下，主要依序為：「內勤基層員工」（67.7％）、「外勤業務人員」（51％）、「生產線作業員」（31.1％），以及「儲備幹部」（29.6％）、「門市銷售、外場人員」（25.4％）。

調查並指出，企業人資或用人主管平均會花109.9秒「初步篩選」一封履歷，短短不到兩分鐘的時間，企業篩選履歷的依據，依序是：「相關工作經驗」（82.1％）、「年齡」（52.5％）、「居住地區」（50.6％），以及「專業技能證照」（37.6％）、「工作總年資」（31.9％）。

此外，面試時企業「最在乎」的求職者條件，在可複選狀況下，前五項分別是：「責任感」（73.3％）、「配合度」（71.5％）、「穩定度」（68.5％），以及「抗壓性」（57.6％）、「學習意願」（56.3％）。

上述調查由yes123求職網執行，調查時間2020年12月24日到2021年1月4日，以網路問卷進行抽樣，企業部分有效問卷共951份。

(工商 )