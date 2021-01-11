自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）2020年營收兩樣情！其中，巨大集團2020年合併營收首度衝破700億元大關、達700.03億元，年成長10.41％，締造營收歷史新高！而美利達集團因考量上游供料及出口船運緊張等因素，遞延出貨約一個季的規模，2020年合併營收270.92億元，年減3.33％。

值得一提的是，疫情助攻，歐洲自行車銷量翻倍成長，加上近期海運缺櫃、貨運成本高漲。為了反映運輸成本，預期自行車雙雄2021年自行車新車款報價將陸續調高售價。

巨大集團表示，全球自行車及電動自行車市場需求依舊強勁，2020年12月合併營收達57.52億元，年成長19.64％，成長主要來自自有品牌銷售；其中，捷安特歐洲、美國及中國三大主要市場，若以原幣值計算，皆較2019年同期大幅成長超過4成。

展望2021年，歐美市場訂單需求依舊強勁，各地通路仍維持在2～3周庫存的低水位。法人預期，歐美市場對中低階自行車的需求熱潮，可望延續至2021年，持續看旺巨大集團2021年的營運展望。

(工商 )