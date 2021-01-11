去年豐水期無颱風帶來足夠降雨，導致新竹至嘉義目前水庫蓄水量為歷年同期最低，政府自去年7月起提前部署，加強節水調度迄今共6.4億噸，約為3座石門水庫蓄水量，方能穩定供水迄今，已全力將枯旱缺水衝擊降至最低。

經濟部水利署指出，氣候變遷影響下，豐枯變化加劇，故去（109）年於5月下旬梅雨過後，雖氣象專家於6～7月間預測豐水期降雨正常機率大，水利署及相關單位仍於7月13日即邀相關單位召開第1次會議盤點準備，展開預警機制節水調度為歷史最早，惟降雨持續不如預期，氣候異常連氣象局專家都難以預測，至10月中旬桃竹苗地區水庫蓄存水量約剩1.2億噸，經農田水利署各管理處評估完桃竹苗地區二期稻作還需1.3億噸水量，水庫蓄水已不足供灌所需，為考量枯水期間公共用水需求，故於旱災經濟部緊急應變小組第2次工作會議共同研商決定停止桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作供灌，並於10月14日成立旱災中央災害應變中心，每兩周召開工作會報滾動抗旱對策，加強抗旱措施審慎因應，期間透過跨區調度（如北水處支援板新地區達每日81.3萬噸，高屏溪水南送臺南達每日20.1萬噸皆為歷史最高）、水庫總量管制、減壓供水、產業自主節水已7％以上，農業加強灌溉管理及桃、竹、苗二期作停灌等措施，期間節水調度成效6.4億噸，約為3座石門水庫蓄水量，方能將旱災衝擊降至最低。

水利署補充，停灌係因水庫蓄水無法完全滿足農業供灌所需，且為因應公共用水至5月底用水需求及避免後續供灌水量不足影響作物生產，不得已才決定停止供灌。除了停灌外，也陸續於桃、竹、苗、臺中、嘉義及臺南實施減壓供水黃燈（減壓時段為夜間10點至隔日上午6點）及產業自主節水7％，並於今年1月6日起新竹、苗栗及臺中減量供水橙燈。

因應氣候變遷及未來用水需求，政府已規劃水資源整體政策，採開源、節流、調度及備援四大策略，並納入前瞻基礎建設計畫或產業穩定供水行動方案推動，包含再生水、水庫清淤（109年度清淤1,407萬立方公尺亦為歷年最高）、人工湖等多元水源開發方案，同時配合加速降低漏水率已由93年24％逐步降低至105年16％，近年再加強辦理至109年已降低至13.5％、強化跨區調度及備援能力等計畫，確保供水更穩定，相關工作均積極務實推動中，在此也呼籲社會大眾，面對近年最嚴峻水情考驗，全國應攜手同心，共體時艱以渡過難關，也請大家配合積極節水，加入抗旱行列。

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