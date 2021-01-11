寒流下探7度冷到ㄎㄧㄤ 戴立綱禦寒穿搭仿劉文正

入冬寒流接力來襲，這波寒流發威只怕可惜了想衝一波賞雪的民眾了，氣象主播戴立綱在《中時新聞網》專訪中強調現在想賞雪已經來不及！此外，他還神模仿偶像始祖劉文正的禦寒穿搭，更透露自己的防寒小撇步！

氣象主播戴立綱透露這天回溫。(攝影/陳宏睿)

北台灣今從白天13度驟降到晚上僅8度的低溫，這波是乾而冷的天氣，最主要在於明(12日)清晨會有輻射冷卻的作用，最低溫恐落在雲嘉南三縣市的平原空曠地區，低溫的部分會跌到7度，這一波寒流影響的時間直到週三清晨氣溫就會逐漸回升。

戴立綱表示，下一波冷氣團時間落在週日(17日)，不過目前看來強度沒有這波強勁，以天氣型態而言，到週三清晨都要特別留意保暖抗寒的準備，機車族出門在外「皮皮挫」，他當場模仿劉文正的禦寒穿搭，笑談若是要像「偶像始祖」劉文正風格般地圍圍巾，倘若圍巾被風一吹勾住摩托車龍頭，可就挫屎糗大啦！

他還要大家切記，上山追雪的民眾們要像洪淑芬主播一樣穿著帶有冰爪的鞋子，千萬不可以穿球鞋，否則包準會因為結冰的地面瘋狂滑倒，接著是沿海城鎮的朋友們，因為陣風偏大，騎車必須要當心。

此外，根據統計，全台在短短48小時內就有126人猝死往生，戴立綱特別叮嚀長輩、心血管疾病的朋友、甚至是一般的年輕人都要注意，最後加碼透露身為氣象主播的他，禦寒的小撇步其實就是多補充水分，還有戴好帽子、圍巾、手套，穿好襪子，四肢暖就會全身暖囉！

(中時新聞網)