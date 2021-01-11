2021月津港燈節徵件區全新企畫，呼應月津港早期商船雲集風華歷史，8艘水上船屋呈現特殊視覺效果，開展後遊客還可登船體驗。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

台南鹽水月津港燈節已經連辦10年，今年將於2月6 日登場，南市府文化局已展開籌備工作，近來就有眼尖的當地居民發現，在月津港公18-2水秀橋附近水域上，突然出現好幾艘水上船屋，讓人相當好奇，文化局指出，這是為了呼應鹽水過去舟楫往來的歷史記憶，屆時開展後，民眾不只遠觀，還內走入船屋體驗，相當特別。

月津港燈節部分燈區作品採公開徵選方式，已經行之有年，成為國內各大專校院設計藝術相關系所學子揮灑創意的舞台，今年突破以往，首次以鹽水月津港歷史脈絡訂出徵件主題「船說」，並開放35歲以下創作團隊投稿，徵件展區分為「信義路橋－拱橋」水域，以水上作品為主；「拱－水秀橋」則統一為水上船屋，吸引擅於表現平面、影像或其他多媒體藝術等新秀參與。

文化局指出，今年徵件數量為歷年之最，並由國內頂尖策展人、藝術家組成評審團，最終選出14件水上區域作品、4件船屋提案，並邀請4組不同藝術類型或表演參與船屋展演，徵件區共有22件作品。

今年入選的14件水域作品，在藝術性與創新性非常多元；船屋作品除了平面繪畫，也包括立體裝置、影像、聲音裝置、表演藝術等，目前8艘白色水上船屋已經完成安裝，排排靠在堤岸邊，各藝術團隊預計近日就要進場布置，開放時民眾還能登船參觀，有別以往觀展體驗，令人期待。

文化局表示，2021月津港燈節以「魔幻拾光」為策展主題，總共有藝術燈區、徵件燈區、巷弄燈區、車站秘境燈區等4大展區、超過50件藝術作品，展區規模更大，精彩可期。

(中時 )