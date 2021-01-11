紙上19道菜已看起來色香味俱全，現場還把19道實體菜擺出來，連嘉義縣長翁章梁都說太應景！太有創意了！（呂妍庭攝）

今上午包括翁章梁、縣議員林緗亭、黃榮俊、楊秀琴、朴子市長吳品叡等人參與開幕記者會。（呂妍庭攝）

今上午包括翁章梁、縣議員林緗亭、黃榮俊、楊秀琴、朴子市長吳品叡等人參與開幕記者會，現場除了將畫中年菜以實體呈現，翁章梁還「開粿」抽出5位民眾贈送應景年菜。（呂妍庭攝）

「可以吃的畫展─那個年代的年菜」每件作品背後都有一個故事。（呂妍庭攝）

嘉義縣人力發展所聯合水上鄉樂齡學習示範中心在創新學院舉辦「可以吃的畫展─那個年代的年菜」，展出樂齡學員畫作，紙上19道菜已看起來色香味俱全，現場還把19道實體菜擺出來，連嘉義縣長翁章梁都說太應景！太有創意了！

「可以吃的畫展─那個年代的年菜」自11日起展出至2月21日止，水上鄉樂齡中心主任黃意萍表示，這次中心和人發所合辦展覽，是一場跨越世代共融學習的成果展現，特別請來81年次來自北藝大碩士畢業的江威儒，指導長者進行繪畫創作，在這樣的氛圍中形成世代共學，協助更多人能夠認識老、尊重老、學習老、共老共好，尤其透過年菜呈現台灣社會的變遷，也讓更多民眾可以透過畫展，回憶與認識世代的不同。

「每幅畫背後都有一個故事」，黃意萍說，像其中一幅白斬雞就是學員黃美玲家庭故事，原來她家從小重男輕女，過年時餐桌上的白斬雞，雞腿總是分給男丁，女孩只吃得到雞脖子、雞爪，多年後她以白斬雞創作，藉此懷念那道總是吃不到的年菜，另有學員畫八寶飯，原來是她先生在世時，總要求家人吃八寶飯要講吉祥話，去年先生過世後，她只能靠畫八寶飯療傷，回憶當時的美好時光，

翁章梁指出，這是一場非常應景的畫展，看到年菜畫作，就知道要過年了，剛看到這些栩栩如生的年菜畫會讓人嚇一跳，很難想像這是出自沒有繪畫基礎的樂齡中心學員之手，透過老師的調教，每一幅都很驚豔，每一幅都登得了殿堂，有畫作，有實體，真是太有創意了。

今上午包括翁章梁、縣議員林緗亭、黃榮俊、楊秀琴、朴子市長吳品叡等人參與開幕記者會，現場除了將畫中年菜以實體呈現，翁章梁還「開粿」抽出5位民眾贈送應景年菜。

(中時 )