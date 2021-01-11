苗栗縣政府在苑裡打造第3座大型親子公園，以農作地景及四層樹屋平台為主題，設立為苑裡地區全齡、共融及無障礙的特色公園，預計農曆過年正式開放啟用。縣府並挑選「苑裡」、「灣麗」、「稻禾」名稱，即日起開放民眾投票，為親子公園命名。

縣府規畫以苑裡在地農業為主題，打造農作地景及四層樹屋平台，並在設計階段召開2次地方說明會、舉辦公園設計工作坊，網羅親子意見打造符合需求的共融遊戲場。其中設置農舍煙囪滑梯4層樹屋遊戲平台、斗笠攀爬塔通往各層遊戲區，都是小朋友親手勞作最想要的遊戲設施，另納入民眾意見，調整增設設施，盼完工後，成為苑裡地區全齡、共融及無障礙的特色公園。

水利處指出，苑裡地區親子公園去年開工動土，預計將於2月的農曆過年開放啟用，近日為幫親子公園取名，選出與苑裡小鎮息息相關的名稱「苑裡」、「灣麗」、「稻禾」，開放民眾票選。其中，「苑裡」代表為苑裡第一座特色遊戲親子公園；「灣麗」則為苑裡鎮古名，象徵美麗海灣的農業小鎮，期許成為傳承小鎮文化的親子公園；「稻禾」則代表以稻禾農田打造的地景遊戲場，邀請民眾投票選出最適切的名稱，共同為公園命名。

(中時 )