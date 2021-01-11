民眾申辦新版護照就獲得限量的波鴿行李牌、春聯等小禮物。（行政院新聞傳播處提供／陳世宗台中傳真）

行政院中辦副執行長洪宗熠，11日一大早也排隊申辦新護照。（行政院新聞傳播處提供／陳世宗台中傳真）

新版護照11日起開始受理申請，搶辦新版護照的民眾不畏寒流來襲，一早就備妥身分證、照片與舊版護照，湧入台中市外交部中部辦事處申辦。行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠說，新的護照凸顯台灣，把台灣字體加大；看到這麼多民眾排隊辦理新護照，代表民眾對台灣深具信心。

外交部中部辦事處翁瑛敏處長說，新版護照有3大特色，保留現行護照封面元素，放大「TAIWAN」字樣；中華民國英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽旁，更容易辨識；民眾手上的護照無論效期還有多久，都歡迎申換新版晶片護照，如果不申換也無需擔心，可以繼續使用至護照效期截止日。

台中市的李小姐說，她已先在網路預約申辦，到現場後整個申辦流程只花10分鐘非常方便、快速。新版護照上將「TAIWAN」字樣放大，未來出國通關就不會被誤以為是從大陸來的而被要求換簽證，她也很滿意外交部申辦護照贈送的小禮物組合字斗方(春聯)的巧思，正看寫的是「招財進寶」，倒著看則是「追求自由民主」，代表新版護照的概念就是台灣是個自由、民主的國家。

翁瑛敏指出，11日早上外交部中部辦事處共有381件申辦，有26名申辦民眾抽中前100號護照，民眾可上外交部領事事務局網站查詢結果。洪宗熠強調，目前台灣是全世界防疫做得最好的國家，未來大家拿著新護照出國，一定會得到世界各國人民的尊重。

(中時 )