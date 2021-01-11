美國川粉6日闖入國會釀出傷亡慘劇，國民黨將此定調為美版「太陽花」，而當年帶頭衝入立法院的民進黨副祕書長林飛帆則認為不能這樣類比。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新則認為，要闖入國會就要有承擔法律義務的準備，別把奉公守法的警察人員當傻逼，他還指這叫「Law and Order」，是成功民主的必要條件。

鄭照新今(11日)在臉書上表示，很多藍綠朋友在爭執，川粉闖國會是不是美版太陽花，有人說比較像紅衫軍；有人說像邱毅闖選委會，但他認為，任何類比

都有一定程度的相似與不同處，沒有百分百符合的例子。

鄭照新指出，闖入國會覺得對也好、錯也罷，沒有警察履行保護國會義務職責有罪，闖入者卻可認為自己無罪的是非顛倒，若覺得自己該闖就要有承擔法律義務的準備，別把奉公守法的警察人員當傻逼，這叫做「Law and Order」，是成功民主必要條件。最後，鄭照新更忍不住直言，「你總統要特赦我沒意見，無罪就是破壞法治」。

此外，美國的分裂危機似乎也還沒結束，CNN報導，美國當局仍在調查導致5人死亡的國會暴力事件，但有專家警告，極右派分子正計畫在拜登的就職日前再次發動暴力抗爭，甚至不惜「殺議員、殺員警」，一切只為脅迫各州「重新計票」。

很多藍綠朋友在爭執 川粉闖國會是不是美版太陽花 有人說比較像紅衫軍 有人說像邱毅闖選委會 我只想說 任何類比 都有一定程度的相似與不同處 沒有百分百符合的例子 但是 闖入國會 你覺得對也好 錯也罷 沒有警察履行保護國會義務職責有罪 闖... 由鄭照新發佈於 2021年1月10日 星期日

(中時新聞網)