證交所表示，展碁國際（6776）申報初次上市（IPO）前公開銷售之現金增資發行普通股783.3萬股，每股面額10元，總額7,833元，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，預計自1月12日起申報生效。

(工商 )