展碁國際IPO現增案 1/12起申報生效 18:292021/01/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，展碁國際（6776）申報初次上市（IPO）前公開銷售之現金增資發行普通股783.3萬股，每股面額10元，總額7,833元，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，預計自1月12日起申報生效。 笑傲兩岸 王品12月營收寫歷史新高 龍德造船明登興櫃 每股25元 (工商 ) #展碁國際 #IP #申報生效 #現增案 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台微醫上櫃IPO競拍均價34.15元 12:202021/01/11 財經 年節聚餐需求旺盛 瓦城營收再寫新高 15:412021/01/11 財經 中芯在美OTCQX除牌 延至2／2生效 04:102021/01/11 全球財經 內需消費熱 寶雅集雅社去年營收登峰 04:102021/01/11 證券．權證 《觀光股》雅茗深化3箭策略 拚營運動能躍升 14:322021/01/11 財經 台商回流設廠、做實質投資 1月底要報備 17:152021/01/11 財經 乾杯12月營收3.05億元 今年拚展店10家 15:402021/01/11 財經 《傳產》蘇花改通車滿周年 花蓮兩大熱區受歡迎 15:062021/01/11 財經 用電大戶條款上路 資誠：台企當綠色供應鏈 18:002021/01/11 財經 春雨接單旺 2020年12月營收8.5億元 改寫21個月新高 16:592021/01/11 財經 《國際金融》投資禁令即將生效 華爾街公司下架黑名單中概股 16:312021/01/11 財經 財經熱門新聞 太像網路泡沫破滅前走勢 華爾街多頭揭美股崩盤警訊 - 財經 加密貨幣屠殺！投資人1顆比特幣狂虧24萬 老二也崩25％ - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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