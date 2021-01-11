華榮電線電纜11日召開臨時董事會，推舉第一銅法人代表劉宗仁出任董事長。

華榮創辦人王玉發二子王宏銘2020年六月股東會全面改選董事及獨董後，出任華榮及第一銅董事長，行事低調。王宏銘上周四（7日）以個人繁忙為由，無預警請辭華榮董事長，仍保留董事席次，華榮11日召開臨時董事會推舉第一銅法人代表劉宗仁出任華榮董事長，即日起生效。

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