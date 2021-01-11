華榮新任董事長 由劉宗仁擔綱 18:292021/01/11 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華榮電線電纜11日召開臨時董事會，推舉第一銅法人代表劉宗仁出任董事長。 華榮創辦人王玉發二子王宏銘2020年六月股東會全面改選董事及獨董後，出任華榮及第一銅董事長，行事低調。王宏銘上周四（7日）以個人繁忙為由，無預警請辭華榮董事長，仍保留董事席次，華榮11日召開臨時董事會推舉第一銅法人代表劉宗仁出任華榮董事長，即日起生效。 M31董座林孝平辭世 享壽62歲 民眾黨選中評委 柯P提名2人全落馬 (工商 ) #第一銅 #華榮 #劉宗 #董事長 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄長庚開設南台灣第一個環境醫學門診 09:212021/01/11 健康 總經理宗緒惠 六豐 征服車市變局迎新機 04:102021/01/11 財經要聞 《半導體》半導體產業痛失英才 M31董事長林孝平辭世 07:442021/01/11 財經 大陸石家莊再增16宗新冠肺炎確診 明起第二輪全民檢測 19:512021/01/11 兩岸 淪陷區與大後方人民生活差異 04:102021/01/11 兩岸藝文 永記美國市場發威甩疫 去年營收微幅成長 15:592021/01/11 財經 亞尼克業績甜 年終六個月 04:102021/01/11 投資理財 《台北股市》盤中焦點股：倉佑、車王電、慧洋、鴻準、群聯、華晶科 10:172021/01/11 財經 吳宗憲認辛龍離開公司 吐真心話：放過我吧 15:292021/01/11 娛樂 挺基層棒球！蔡其昌與企業捐興大附農20萬元球鞋 13:192021/01/11 體育 靜宜大學善盡社會責任 透過研討會喚起民眾對環保的重視 15:352021/01/11 寶島 財經熱門新聞 太像網路泡沫破滅前走勢 華爾街多頭揭美股崩盤警訊 - 財經 20年前的蘋果再現？ 謝金河：它跑得更快 產業將巨變 - 要聞 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 電動車概念飆股來了！ 1大咖超前佈署 散戶快跟上 - 財經 比特幣全年無休 總在周末劇烈波動 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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