1月11日是日本「成人之日」，各地原應在當天舉行「成人式」，今年成為20歲的民眾都會盛裝齊聚慶祝，對日本人來說是一生當中重要的一天，卻因疫情與「緊急事態宣言」禁令發布而紛紛取消。

石田百合子IG發文鼓勵年輕人。（@yuriyuri1003）

近期在日劇《月薪嬌妻》、電影《聖誕殺戮夜》演出的石田百合子當天在ＩＧ發文，鼓勵對成人式滿懷期待卻落空的年輕「新成人」，她說：「我這年紀可能已經比各位的媽媽都要大了，但我依然從年輕朋友身上得到力量、欣賞他們的能力、從中學習。」

她以此鼓勵沒能參加成人式的年輕朋友，成為大人以後，如何作為其實跟歲數沒有太大關係，「願大家能相信自己、不要放棄，就算今天成人式沒了，今後在這混沌世界上，以自己的方式繼續成長，我們一起好好地活下去。」

石田的溫暖文字４小時獲按讚近11萬。有不少與她同世代的粉絲、以及孩子無法參加成人式的家長，讀了石田文後深深感動，紛紛留言表示受到鼓勵，甚至讀到流淚。

(中時 )