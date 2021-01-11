涵碧樓特別推出的「采玉禮盒」。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

紅酒燉牛肉，讓人 垂涎。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

香魚梅汁甘露煮，入口即化。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

考驗廚師手藝的法式油封鴨。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

受疫情影響不能出國，日月潭涵碧樓春節期間的客房已經客滿；同時推出西式、日式年菜與明星商品伴手禮，「養生富貴年菜」宅配到府，在家團聚圍爐，讓留在台灣與家人團圓的家庭，增添年節幸福好滋味。

涵碧樓「養生富貴年菜」中，董事長賴正鎰宴請政商名流的私房料理「涵碧日月魚頭王」，象徵年年有餘最為熱賣；選用日月潭野釣大頭鰱，以砂鍋不加調味料煨煮至奶白，鮮而不腥、肥而不膩。

團圓菜色招牌料理「涵碧缽香神仙雞」，選用日月潭在地農家土雞，以紹興酒與醬油燉煮，再以台灣國產豬腳起稠上色，過程中不加任何一滴水，原汁原味完美呈現萬事起頭「吉」。

為了滿足無法出國過年的老饕，涵碧樓東方餐廳與日本餐廳兩位主廚，聯袂推出4道有別於中式口味的養生富貴年菜。東方餐廳主廚River以USDA Prime牛肋條加入紅酒燉煮牛肉，以及低溫文火長時間慢煮，考驗廚師廚藝的法式油封鴨，作為西式富貴養生年菜的菜品。

日本餐廳主廚Dylan則以日本傳統象徵富貴吉祥的香魚，推出香魚梅汁甘露煮，將帶卵香魚與紫蘇葉煨煮，鹹甜風味，入口即化。以及照燒醬搭配USDA Choice 無骨牛小排，呈現豐富口感與層次。

涵碧樓特別推出的「采玉禮盒」，取名自館內明星商品瑤柱臘味蘿蔔糕、古味香蔥芋頭糕，選用埔里冬季白蘿蔔及大甲芋頭，分別加入國產臘肉與香蔥，內容物誠意十足，更有象徵步步高升的絕佳寓意。

(中時 )