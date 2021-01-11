高學歷不能與高收入劃上等號嗎？一名男網友發文表示，他唸國立研究所，畢業後就到內湖科技園區當軟韌體工程師，起薪4萬元，但他遇到一名高中畢業的人，到竹科擔任作業員月薪跟他一樣，讓他不禁懷疑「唸研究所到底有沒有必要？」，此文掀起網友熱議，有網友鼓勵表示，不要在乎眼前的4、5萬元，應該要看未來的發展性，不能說唸研究所就沒有用。

該名男網友在「Dcard」上發文表示，他遇到的高中畢業竹科作業員，月薪4萬元，加班還會破5萬元，住公司宿舍每月只要1500元，省吃檢用半年可存20萬元。

反觀自己，是國立大學資訊管理研究所畢業，在內科當工程師起薪也是4萬多，房租卻要1萬元，讓他不禁感嘆：「別人早我6、7年畢業，結果出來領的薪水跟我差不多，然後我還去了開銷更大的地方，存錢更慢，難道我是傻子嗎？」。還說：「軟韌體工程師新人起薪真的只有4萬多，怎麼找就是找不到5萬元以上的，小公司不收沒工作經驗、大公司就是無法撼動的新人價」。

貼文一出引起許多網友熱議「看科系吧，資電類工程師進竹科，隨便都可以破百萬，還有分紅與加薪 ，當作業員可能一輩子就是4萬」、「薪水真的很低，我每個寫軟體的同學都7萬起跳」。也有人鼓勵原PO眼光要看遠「你要在意的不是4、5萬，而是發展性才是重點，電資領域天花板非常高，薪水不怕升不上去」、「他可能很長一段時間都會卡在那裡，但你未來有機會可以往更好的地方去」。

(中時新聞網)