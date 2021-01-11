前立委黃適卓今天貼出一張19年前所寫的神祕紙條，內容是時任陸委會主委的總統蔡英文定稿謄寫的備忘錄，他說，雖然內容簡短，但正是這張小小的字條，擋住了當時排山倒海要求台灣半導體廠赴中國設廠的呼聲，才有今日的台灣「護國神山」。

黃適卓11日透過臉書PO文指出，一張2002年的老字條，當時他負責起草、由當時蔡英文定稿謄寫的備忘錄，當時的主委現在成為總統，這張備忘錄雖然內容簡短，蔡總統筆跡娟秀，然而正是這張小小的字條，擋住了當時排山倒海要求台灣半導體廠赴中國設廠的呼聲，拖住了台積電赴中設廠的進度，才有今日的台灣護國神山。

台積電創辦人張忠謀。(圖/本報資料照)

黃適卓說，台灣經過1990年代的戒急用忍，陳水扁前總統上任後，改採「積極開放、有效管理」態度，欲改善兩岸經貿關係。當時的經濟部長林信義主動提出，將在三年內開放三座八吋晶圓廠赴中國設廠，並有後續開放計畫。在國會佔多數席次的國民黨、親民黨歡天喜地，國民黨喊出「請政府放手、讓晶圓滾出去」的口號，利用誘導式民調做出「民眾反對政治干涉經濟」的結論，甚至濫用各種管道，釋出「民眾支持八吋晶圓廠赴中」的消息，甫上任的民進黨政府根本招架不住。

當時全世界都沒有幾座12吋廠，八吋廠仍是晶圓代工命脈，台積電的第一座12吋廠南科六廠才進入量產未久。中國決心發展半導體事業，巧取豪奪台灣資金、設備、人才、技術。

他指出，他父親黃主文先生過去是李登輝總統時期的內政部長，在李前總統任內全力維護戒急用忍政策，「高科技、五千萬美元以上、基礎建設」投資案一律禁止赴中，他父親當時擔任台灣團結聯盟主席，台聯有13席立委席次，他向父親主張，台聯應該結合社會力量，發動遊行示威。

黃適卓提到，自己和父親兵分兩路，他主導國會議事，我們醞釀社會力量，走訪反對晶圓廠赴中的商界人士，得到許多珍貴資料，並將所蒐集資料彙整成說帖與報告書，並決定發動萬人陳情，率領群眾赴立院抗議，若政院三月都沒有誠意談判，就要全面升高抗議態勢。

2002年3月16日，立法院通過台聯提案，暫緩開放八吋晶圓廠前往中國，算是初步有了善意回應，當時的行政院長游錫堃則表示，會在3月底前決定是否開放八吋晶圓廠前往中國。

他指出，2002年3月17日，行政院來電，希望詳談，行政院長游錫堃、陸委會主委蔡英文、行政院秘書長李應元來到我家，他感到蔡總統態度猶豫，她也希望阻擋晶圓廠赴中，游院長也有所鬆動，且這場機密的閉門會議，只有政院三首長、他與父親五人參與，而父子事前做過沙盤推演，如果行政院是來遊說的，我們就要抗議到底，或許本土政權的合作關係將全面惡化。如果對方願意協商，台聯應提出明確條件，讓行政院有所遵循。

黃適卓說，他當時在會中提出三大條件：

一、赴中投資應該採取「一座換一座模式」，業者必須在台灣本地投資一座12吋廠，在12吋廠良率高於90%且開始量產時，才可以放行一座八吋晶圓廠赴中設廠。

二、政府必須制定「科技產業保護法」，形成有效管理機制。

三、政府必須嚴懲偷跑的業者，實踐有效管理機制。

我們認為「一座換一座」的模式，將能持續保障台灣領先中國好幾代的技術，中國只能一直做落後製程，而在當時12吋晶圓廠良率僅50%的情況下，這種開放條件形同禁止。

他並將草稿交給蔡英文主委，她提議依照行政院可接受的條件，擬定政院版備忘錄，交給他保存，以示政院對他們有所承諾。蔡總統的提議非常聰慧，她的意思是暗助台聯，如果政院反悔，我們可以公示字條，政院將十分尷尬。

政院版的承諾就是現在大家所看到的這張字條：

1. 台聯意見政府已大部分納入管理機制內。

2. 有效管理機制包含行政命令、立法和制度建立。台聯認為必須完全完備後才可開放。台聯必定全力持續監督。

3. 台聯對於政府宣告設有時程，台聯決定要再呼籲政府，將台聯主張的12吋量產才可開放8吋的立場納入決策。

黃適卓坦言，當然這張紙條沒有再被拿出來的機會，行政院依照我們的建議，拖延了晶圓廠赴中投資的時程。台積電是第一個合法申請赴中國投資的公司，2002年九月提出申請，直到2004年六月才獲准，將舊有的八吋廠設備移到上海，十月才量產，我們爭取了至少三年時間差。儘管國親兩黨不斷遊說，民意反反覆覆，然而我們守住底線集結抵抗陣營，直到馬英九總統上任之前，都沒有新的開放進度。

最後，他坦言，台灣經歷中美貿易戰、病毒疫情的這幾年，台灣社會開始理解到科技產業的重要性，也能憑自己的力量屹立於世界，台灣社會的努力在去年蜚聲國際，而台積電已成護國神山。週末在家，不經意翻到這張19年前的字條，前塵往事再度湧上心頭，當年的疑問有了答案，心中終於可以釋懷。

(中時新聞網)