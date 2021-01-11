楊鎮浯縣長宣布取消2021金門馬競賽組，強調「這是一個很難的決定!」（李金生攝）

新冠肺炎疫情持續延燒下，2021金門馬拉松昨敲定取消8000人報名的競賽組，1萬1000人的休閒組則調整至疫情和緩時擇期辦理。縣長楊鎮浯強調，大會考量防疫和金門醫療能量，經過數次沙盤推演，才做出這樣一個「很難的決定」。

這也是獲國際認證的金門馬拉松，繼2020年因為新冠肺炎疫情首度停辦後，再次因為疫情持續延燒而停辦，讓原本興沖沖的跑友有些失望，相對也讓擔心金門「零」確診破功的民眾鬆了一口氣。

原定元月16、17日登場的金門馬，首日為4.5公里健康休閒組，共有1萬1000人報名，次日競賽組則有路跑組11.2公里1800名、半程馬拉松21.0975公里3800名及全程馬拉松42.195公里2400名，2天總計1萬9000名跑者參與，為金門年度體育盛事。

楊鎮浯表示，儘管主辦單位已準備多時，彈性調整活動內容，並以最嚴格的標準訂定防疫準則，但考量全球疫情增溫，以及金門的整體醫衛能量，只能忍痛宣布取消2021金門馬拉松。

縣府說明停辦後的5大因應措施：一、休閒組將調整至今年夏秋疫情緩和時擇日辦理。 二、報名費將全額退費，原登記「親自領取」報名禮的跑友，在公布停賽後，由大會免費寄送報名禮（含賽衣和號碼布）。 三、縣府將爭取議會支持編列相關經費，並協調旅宿業者，由觀光處印製住宿抵用券，發送報名參賽選手日後來金門旅遊使用。四、縣府將與相關產業進行座談，在「分散來金、產值不變」的大目標下，推出來金旅遊消費促進方案，以刺激地區觀光及相關產業經濟活絡發展。五、有關完賽禮部分，大會也將研商「線上完賽」機制的替代方案。有關細節將後續公告周知。

(中時 )