麗彤（6539）董事長張麗綺表示，雖有疫情干擾，2020年營收18.12億元，仍維持相對高水準表現；預期2021年在積極針對會員進行精準行銷和拓展東南亞等市場下，將可重返成長力道。

張麗綺表示，在旗下醫美管理平台整合優勢持續發揮，以及保養、保健品品牌競爭力下，2021年除了再增1-2家策略聯盟醫美診所外，也持續推出多款保養、保健新產品，朝強化大數據分析，利用專案系統導入，除大幅度增加新會員外，積極拓展的海外市場中，今年公司官網將在馬來西亞上線，以現有銷售基礎累積官網會員，做更有效的行銷，為業績添加成長動力。

台灣進入高齡社會，保健保養品市場規模龐大，且消費者透過微整形手術來改善外觀容貌及各種皮膚問題的接受度日益增高。麗彤建立醫美管理平台提供全方位服務，包括策略聯盟醫美診所與自設DV皮膚管理中心。麗彤與診所策略聯盟，除提供診所房屋、儀器租賃及後勤系統支援外，也銷售肉毒桿菌、玻尿酸等醫材給醫美診所；麗彤旗下的DV皮膚管理中心主營護膚保養服務、保健及保養品銷售外，也搭配醫美診所術前術後肌膚及問題肌膚調理。

另外，麗彤每年推出2-5款保健品、5-7款保養品，完整布局保健保養品市場，提供消費者各方面需求。以市占率來看，DV保健品已躋身國內前幾大品牌，其中DV官網會員快速增長，會員數截至2020年底已超過20萬，較前一年度增加近5成，加上DV皮膚管理中心會員數約40萬，都打下穩固基礎。

(工商 )