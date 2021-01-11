WTA阿布達比網球賽，台灣一姐謝淑薇今天繼續在女雙賽事出擊，可惜和捷克搭擋克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）r以4比6、1比6飲恨日本組合青山修子／柴原瑛菜，止步八強。

因為2019年一起拿下溫布頓女雙冠軍的捷克籍老戰友史崔可娃（Barbora Strycova）沒有參加阿布達比賽事，謝淑薇這一站和另一位捷克女將克蕾切可娃睽違多時再度搭配，兩人首輪16強戰拚到決勝搶十才驚險獲勝，今天八強賽首盤和對手也是激戰，「台捷聯軍」雖然逼出5個破發點，可惜都沒能破發，反而在第10局連掉4分被破發而讓出首盤。

次盤青山修子／柴原瑛菜挾首盤尾聲破發的氣勢，連保帶破連下5局，取得局數5比0絕對領先，謝淑薇／克蕾切可娃雖在第6局保發打破鴨蛋，但日本組合還是在第7局出現第1個賽末點就結束這場歷時61分鐘的對抗。

接下來謝淑薇要前往南半球澳洲墨爾本備戰，她必須先在當地進行14天隔離訓練，再挑戰包括年度首場四大賽澳洲網球公開賽等為期1個月的澳洲賽季。

(中時 )