桃園航空城計畫進入實質開發，同時積極招商，今年第二季辦理公告優先開發區地上物區段徵收，可望標售土地，桃園市政府繼與星宇航空、宏碁集團旗下展碁國際、GOGORO等表達進駐意願的大廠簽訂合作意向書後，11日再與亞太第一半導體零組件通路商大聯大控股簽訂MOU。

大聯大有進駐桃園航空城、打造智能倉儲的意願，雙方也將共同於航空城合作推展國際物流配銷及雲端運算產業。

大聯大控股是亞太第一半導體零組件通路商，旗下擁有世平、品佳、詮鼎及友尚等企業，代理產品供應商超過250家，全球有104個分銷據點，包括英特爾（Intel）及超微（AMD）的產品，皆由大聯大控股代理。

近年儘管遭遇中美貿易競爭與全球疫情影響，受惠遠距商機帶動筆電、雲端伺服器強勁需求，再加上5G應用不斷延伸，大聯大控股的營收表現持續成長，並積極尋覓國內適合投資擴廠的產業用地。

桃園市政府表示，桃園是國門之都，產業聚落多元完整，是運籌亞太與鏈結世界的關鍵樞紐，也是工業年產值近3兆元的科技大城，超越新竹科學園區。

桃園市政府持續推動航空城計畫，透過興建第三航廈及第三跑道，擴大機場人流及物流運量，航空城規劃約287公頃產業專用區，優先引進國際物流配銷、雲端運算、智慧車輛、生物科技、航空輔助及綠能等六大核心產業，去年底完成土地徵收公告作業，今年第二季辦理優先開發區地上物區段徵收公告作業，以加速產業進駐發展。

(工商 )