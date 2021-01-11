2021年才剛開局，金融市場就浮現狂漲態勢，不僅加密貨幣市場規模創新高，美股3大指數也不斷改寫紀錄，然而，長期以來是美股多頭的華爾街研究機構亞德尼研究公司 (Yardeni Research) 總裁 Edward Yardeni擔憂，市場存在崩盤的危機。

據CNBC報導，Edward Yardeni表示，那斯達克指數上周創下新高紀錄，比特幣急速增長，就是極端泡沫的例證，在今年前5個交易日，比特幣上漲36%，並且6個月上漲300%，這些肯定是過熱、投機的象徵。在 1998 年末至 2000 年初，網路泡沫推升那斯達克指數上揚，並增長近200%，如今則是上漲100%，所以有可能走在相同的道路上。

Edward Yardeni指出，他仍對新冠疫苗帶來經濟復甦動能，以及對財政以及貨幣政策前景看好，加上藍色浪潮來臨，有機會帶來上漲，市場預期將有更多政府補貼計畫到來，加上美國聯準會(Fed)12月份的會議紀要顯示，2021年不太可能暫停構債政策，未來幾年的資金流動程度將繼續保持寬裕。

新冠疫苗未來將廣泛配發，將有助於今年全球經濟下半年強勁復甦，不過，Edward Yardeni呼籲投資人謹慎，大量經濟刺激與貨幣寬鬆，將帶來通膨問題，下半年應該注意消費者價格上漲等指標，他認為這對資產將造成不利影響。

此外，新冠疫苗的廣泛分發，將有助於使今年最後 6 個月的經濟正常化，不過，Yardeni 謹慎認為，大量刺激和需求，將會導致通貨膨脹風險，他在下半年將持續關注消費者價格上漲的情況，認為通膨對高估值資產不利。目前美國公債10年期殖利率已經站上1%，這讓資產通膨壓力可能提高，他認為Fed可能在適當時機提出新的規定，例如調高美債殖利率目標門檻。

(中時新聞網)