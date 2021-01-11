美國駐聯合國大使克拉芙特將在1月13日至15日訪台，並會晤總統蔡英文及拜會外交部長吳釗燮，且還預定將在外交部外交及國際事務學院發表談話。對此，前民進黨立委林正杰直言，克拉芙特來台豁免檢疫隔離，台灣不和美國買點煤似乎有點招待不周？他還指出，美國總統川普要不要也來台謝票？

克拉芙特將是1979年美國與中華民國斷交以來，首位訪台的現任美國駐聯大使。對於她的到訪，中央流行疫情指揮中心表示，先前台灣已經建立出常規，會依美國衛生部長的防疫規格來行動。

對此，林正杰今在臉書上指出，克拉芙特來台「畢業旅行」，落地接待、豁免檢疫隔離，不買點煤礦似乎招待不周，他還表示，「接著，川普要不要來謝票？」

網友們也留言回應，「環球時報昨晚上半夜公開講了，只要蓬佩奧訪台，中國軍機立馬降臨台灣」、「有台大教授建議用萊豬招待貴賓，即使這位大使在千里之外，也能嘗到家鄉的萊豬美味」、「難怪不要核電要火電」、「來撈最後一票」。

對於克拉芙特將訪問台灣，大陸方面強烈反對並表示，「玩火者必自焚」，美方必將為其錯誤行徑付出沉重代價。

美國駐聯合國大使來台 畢-業-旅-行 落地接待 豁免檢疫隔離 不買點煤礦似乎招待不週 接著 , 川普要不要來謝票? 由林正杰發佈於 2021年1月10日 星期日

(中時新聞網)