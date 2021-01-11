關島包機旅客入境後正常通關，入境時都需持有核酸檢驗陰性報告，依規定由疾管人員審核健康聲明暨檢疫通知書內容，再依序通過移民署證照查驗、提領行李及海關稽查等入境程序。（陳麒全攝）

體重超過500磅來台就醫外籍旅客 Latisha，入境後直接入住醫院負壓隔離病房，結束14天居檢，就可以動刀施行減重手術。Latisha來到台灣很開心，她特別謝謝台灣的協助。（陳麒全攝）

體重超過500磅來台就醫外籍旅客 Latisha，入境後直接入住醫院負壓隔離病房，結束14天居檢，就可以動刀施行減重手術。Latisha來到台灣很開心，她特別謝謝台灣的協助。（陳麒全攝）

關島華航人道與醫療包機，11日傍晚抵達桃園國際機場，航班搭載47名旅客，包含9名國際醫療專案申請入境者，一位從塞班島回台的旅客一出登機門，就對著媒體記者直說，能回家就是好，爽！也有旅客在通關時親切的祝福機場檢疫人員「新年快樂」，回到家鄉台灣的興奮之情溢於言表。

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，關島與台北間的直航班機，自去年3月起停飛至今，部分國人被迫滯留關島，而關島當地也有許多有醫療需求的民眾無法出國就醫，經多方協調安排下，華航11日派出人道醫療包機從關島飛抵台灣，除協助滯留國人返台外，也讓當地民眾能來台就醫，該班機將載運47名旅客與13位機組員，於傍晚5時25分飛抵桃園國際機場。

中央流行疫情指揮中心表示，這班包機的47名旅客，大部份為滯外國人，另外有9人是經過國際醫療專案申請入境，其中5人是需就醫的關島病患，4人為陪病家屬，有醫療需求的病患中，也包含關島紀念醫院院長波沙達斯（Lillian Perez-Posadas）的夫婿，波沙達斯也將陪同搭機到台灣。外交部表示，關島與台北的直航班機停飛，導致許多病情嚴重的關島病人無法依原訂計畫來台就醫，此次包機可讓需要的民眾來台就醫更加便利，且相關安排已獲得我國衛福部同意。

關島包機旅客入境後正常通關，入境時都需持有核酸檢驗陰性報告，依規定由疾管人員審核健康聲明暨檢疫通知書內容，再依序通過移民署證照查驗、提領行李及海關稽查等入境程序。經過國際醫療專案申請入境旅客，若要在入境後立刻就醫，須事先與衛生局及醫療院所溝通確認，入境後，檢疫人員也會再與地方衛生單位詢問讓旅客直接就醫，還是先入境，視病人需求而定。若非緊急就醫需求，會先往居檢地進行居檢，再聯絡衛生局申請就醫，由衛生局安排就醫相關事宜。

體重超過500磅來台就醫外籍旅客 Latisha，入境後直接入住醫院負壓隔離病房，結束14天居檢，就可以動刀施行減重手術。Latisha來到台灣很開心，她特別謝謝台灣的協助。

(中時 )