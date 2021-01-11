范丞丞劇中告白程瀟全靠小抄。（愛奇藝國際站提供）

范丞丞搶婚惹程瀟流淚。（愛奇藝國際站提供）

范冰冰的弟弟范丞丞，2018年參加愛奇藝偶像男團選秀節目《偶像練習生》出道，今年20歲的他首度演出戲劇《靈域》，並擔綱男主角。有趣的是，程瀟在《偶像練習生》中擔任范丞丞的導師，這對節目裡的師徒、私下的好朋友，這次一起合演《靈域》，變成有許多感情的青梅竹馬，兩人都非常驚喜與期待。

愛奇藝國際站推出玄幻陸劇《靈域》，該劇改編自逆蒼天同名人氣玄幻小說，2015年同名動漫在愛奇藝上線六季連載，如今也推出同名戲劇，由人氣偶像范丞丞和程瀟主演。范丞丞表示：「當時是先收到程瀟的訊息說要一起演出，我只回了『哦』，因為我以為她在開玩笑，後來確定之後，每天都問她『怎麼辦』、『怎麼辦』、『怎麼辦』。」既期待又緊張的心情溢於言表。

亦師亦友的兩人，在片場的相處也是十分歡樂，范丞丞經常擔任起「護髮」的角色，他稱程瀟有「鐵瀏海」，拍戲頭髮也都要整理很久，所以范丞丞經常用手替程瀟的瀏海擋風，防止亂掉；程瀟等戲空檔中也會玩范丞丞的長假髮，有次還幫他綁辮子，讓范丞丞一瞬間柔媚了起來。

談起兩人在劇中的感情對手戲，范丞丞笑說：「程瀟是我的導師，也會一起上節目，關係滿好的，但突然讓我們演起青梅竹馬，還是有點小害羞。我們私下太像兄弟，當要深情告白時，還有點小尷尬。」程瀟也認同：「可能我們私下都滿活潑的，但是如果要拍戲，而且還要有感情戲的話，我們都需要時間磨合。」

范丞丞為戲做足了功課，包含看動漫，也看了一部份小說。他說：「我也會熟讀劇本，跟導演討論，導演給了我很多建議，拍戲前我也會提前準備功課，拍完戲再跟老師上課。」

范丞丞在《靈域》飾演身世成謎的失憶少年秦烈，與程瀟飾演的凌語詩是青梅竹馬，凌語詩天真爛漫性格堅強，一心想要變得強大和秦烈並肩作戰。《靈域》首播後，就看到高規格的動畫特效，就連場景也不馬虎，人物性格也非常鮮明，秦烈一心一意想要修煉，被好友罵不懂女人心，苦了從小就暗戀他的凌語詩。《靈域》的最新劇情中，凌語詩疑似被噬靈獸偽裝，對秦烈以身相許、獻吻，卻遭到秦烈拒絕；而秦烈為了探究凌語詩是否真的被噬靈獸偽裝時，上演了告白求婚戲碼，對於兒女私情一竅不通的秦烈，甜蜜告白全程都偷看別人代筆的小抄，告白技術「超落漆」。凌語詩性格外剛內柔，心中只有秦烈一人，相當深情。

(中時 )