中光電（5371）公布2020年12月份自結合併營收約38.87億元，較11月份合併營收37.79億元成長3％，與去年同期相較則減少7％。累計第四季自結合併營收為114.94億元，較第三季略減4％，年減13％。

影像產品12月份出貨量約9.9萬台左右，合併營收則約12.29億元，受惠於嵌入式精密投影應用方案及4K燈泡機種需求增加，帶動整體出貨量及營收分別較11月份大幅成長80％及39％。而由於4K激光電視及燈泡機等出貨成長，雖然海外疫情造成的缺料影響部分產出，影像產品第四季出貨量仍較第三季成長8％，達21.5萬台；營收則約30.53億元，季增3％。累計2020年影像產品出貨量約78萬台，營收則約109.21億元，分別較108年同期減少18％及25％，主要係受到海外新冠肺炎疫情嚴重，衝擊全球經濟影響。展望1月份，受到傳統淡季及缺料與航班不穩等因素影響，預期影像產品整體出貨量將較去年12月份減少4成左右。

節能產品12月份合併營收約17.95億元，與11月份相當，但較去年同期減少11％。12月份大尺寸TV及PID營收約為3.97億元，較12月成長9.5％；Monitor產品營收則約3億元，月增10％；NB機種營收約8.86億元，月減2.6％；Tablet機種營收則約0.8億元，月減13％。12月份節能產品整體出貨量約419萬片，較11月份略減2％。總計第四季節能產品營收約55.16億元，受到面板零組件供貨吃緊及貨櫃供不應求影響，季減15％，出貨量則約1,266萬片，較第三季成長2％。累計2020年全年節能產品營收約220.1億元，較前一年減少8％；整體出貨量則約4,572萬片，年成長10％，主要是受惠於宅經濟與教育需求帶動TV、PID及NB機種出貨成長。展望1月份，預期整體出貨量將與去年12月持平。

(工商 )