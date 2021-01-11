清晨恐怖3連撞車禍 年輕保全遭輾慘死車底

台中市30歲王姓男保全員，11日清晨趕上班途中，行經文心路4段與麻園西街口發生死亡車禍，疑天雨路滑王自摔倒地，起身扶車及撿拾掉落物品時遭1輛機車、2輛汽車衝撞慘死車底；警訊後將3名駕駛分別依過失傷害、過失致死及公共危險等罪嫌移送法辦。

警方調查，王姓死者騎機車自摔後，起身欲扶一旁倒地機車、撿拾掉落物品時，後方56歲黃姓機車騎士來不及閃避，將王撞倒彈出路中央，王再被55歲吳男駕駛深色轎車輾過，接著遭後方由75歲賴女駕駛白色轎車輾過，最後卡在白色轎車底下，倒地不起。

警方調閱監視器發現，車禍發生當時，多輛汽車行經卻無人停車協助，消防救護人員趕抵協助王脫困，發現已無呼吸心跳，另1輛倒地的黃姓男機車騎士，身上多處受擦挫傷。王姓死者父親表示，兒子當天早班，文心路4段是每天上班必經之路，才出門不久就不幸發生死亡車禍，白髮人送黑髮人的痛，難以承受。

監視器畫面顯示，王男於清晨6時14分自摔後爬起撿拾物品，21秒後遭黃男機車撞擊後倒地不起，再過24秒後被吳男黑色轎車撞擊，為第2次撞擊，過1分23秒後，遭賴婦的白色轎車第3次撞擊輾過並拖行數公尺、人卡在車底，短短128秒內，連遭3車撞擊，當場殞命。

警方指出，黃姓機車騎士將依過失傷害或重傷害罪嫌送辦，肇事白色轎車的賴姓婦人，因未注意前方路況，以為撞到「動物」，依過失致死罪嫌移送，至於駕駛深色轎車肇逃的吳姓男駕駛，將依過失致死、公共危險罪嫌送辦。

(中時 )