屏東潮州永宏蘭業11日舉辦蘭花外銷美國封櫃儀式，是今年首個蘭花外銷美國的貨櫃。（潘建志攝）

屏東氣候溫暖適合種植蘭花，是研發、育苗的重要基地，領航世界蘭花最新品種。縣長潘孟安（右）到潮州永宏蘭業看蘭花栽種狀況。（潘建志攝）

屏東氣候溫暖適合種植蘭花，是研發、育苗的重要基地，領航世界蘭花最新品種。（潘建志攝）

台灣是「蘭花王國」，屏東是全台最大的蘭花生產地。去年3、4月全球新冠肺炎疫情嚴峻，屏東的蝴蝶蘭外銷受阻，所幸7、8月訂單開始回籠。潮州永宏蘭業11日舉辦蘭花外銷美國封櫃儀式，是今年首個蘭花外銷美國的貨櫃。

台灣蘭花外銷年產值近60億，其中蝴蝶蘭超過9成。屏東氣候溫暖，適合種植蘭花，全台10大業者有一半在屏東；出口蘭花近5成，2000多萬株是從屏東出口，屏東更是研發、育苗、組培的重要基地，領航世界蘭花最新品種。

不過去年遭逢疫情，3月開始國外市場急凍，許多訂單被取消，損失慘重。永宏蘭業當時與潮州鎮公所合作，將銷不出去的蘭花共1800株捐給公所美化環境，在民治溪畔打造蘭花大道，中山運動公園、鎮立幼兒園也都有蘭花布置景觀。

所幸訂單於暑期開始回穩，總經理林畯騰說，原本預估全年外銷會掉15至20％，最終只比前年少一點，出乎意料。今年疫情仍嚴峻，但訂單已接到2022年，主要外銷歐美、加拿大。

貨櫃共有3萬3000多株蘭苗，包括培育10至11個月的2吋半蘭苗，及15至16個月的3吋半蘭苗，目前每月有2個貨櫃外銷，分別出口到美國及加拿大，歐洲則以空運出口瓶苗為主。除了國外市場，業者也研發蘭花禮盒，方便國內市場做為送禮用途。

目前蘭花外銷成績雖然亮眼，卻有隱憂，眼下最棘手的就是全球航運成本飆漲一倍多，獲利不斷被稀釋。另外台灣的競爭對手原本只有荷蘭，近年大陸及越南技術都急起直追，業者需要不斷進步才能保持優勢。

(中時 )