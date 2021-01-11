110年第一次全國羽球排名賽於今天在台北體育館點燃戰火，吸引高達近1800位選手參賽，報名人數創下新高。

全國羽球排名賽一年舉辦兩次，是國內年度最高級別的羽球個人賽，是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是青少年選手邁向職業球員的認證敲門磚，因此許多羽球好手躍躍欲試。

大會首日甲組賽事僅有混雙項目，去年拿下第八名的李芳任／楊景惇第三度合拍，首輪對上合庫邱相榤／劉巧芸，開賽雙方五度戰成平手，李芳任／楊景惇拿下第7分後，化解平手窘境展開強勁攻勢，第1局以21比15拿下；第2局李芳任／楊景惇延續氣勢，瞬間取得8比0領先，雖中間仍有三次被對手連續得分，仍以21比14獲勝。

賽後楊景惇提到，第2局後半段在接發球時發生失誤，但她穩住陣腳，找機會回擊。而她先前因為腳受傷休息一陣子沒有比賽，與搭檔李芳任也較少機會可以一起練習，不過她仍保持平常心，努力打好每一場比賽，李芳任也表示他會盡全力，把自己的責任做好。

另一場混雙由土銀陳政寬／程琪雅對上亞柏林上凱／曾郁棋，首次搭檔的陳政寬／程琪雅，雖然之前很少練習，但是今天默契發揮還算順利，21比15、21比10直落二勝出，賽後程琪雅笑說兩人發揮比想像中好，只是歷時長達1小時的比賽，讓第一次打混雙的學弟體力稍嫌不足，兩人會繼續為了晉級奮戰。

為了新冠肺炎防疫，本次全國羽球排名賽不開放觀眾進場，本周末的甲組四強賽、冠軍戰，中華民國羽球協會和達克運動合作，透過達克運動Youtube頻道提供直播服務。

陳政寬（右）、程琪雅（左）首次搭擋混雙，努力在110年第一次全國羽球排名賽爭取佳績。（中華羽協提供）

(中時 )