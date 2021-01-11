時隔3周，美國總統當選人拜登今日﹙11日）將再次公開接種輝瑞第二劑新冠疫苗的過程，在1月20日就職之前，完成兩劑疫苗注射。上月21日他在家鄉德拉瓦州的醫院接種第一劑疫苗時也邀媒體在場轉播，意在提振大眾對疫苗的信心。根據最新數據，迄今全美僅670多萬人接種疫苗，遠低於川普政府訂出2020年底讓2000萬人接種的目標。對此，拜登日前怒批川普政府配發疫苗的方式拙劣到簡直是「鬧劇」。

目前美國授權緊急使用的疫苗有兩款，一款由輝瑞研發，另一款由莫德納研發。兩款疫苗都是兩劑型，分別要在施打第一劑後的3周與4周後再施打第二劑。賀錦麗在去年12月30日公開接種莫德納疫苗第一劑。為了擴大疫苗接種人數，拜登1月20日就職後，計劃釋出所有可用劑量，而不是保留一半給同一批人接種第二劑。

全球疫情爆發至今一年，11日累計已破9000萬人確診、逾193萬人病故。美國國內疫情更是失控，已突破2200萬人確診，逾37萬人病故，高居世界第一染疫大國。

根據約翰霍普金斯大學統計，至11日傍晚，全球累計9092萬3038例確診、194萬6071死。美國累計2291萬7334人確診，占全球近1/4，其中38萬3275死，也接近全球1/5比例。

印度是繼美國之後第二個破千萬確診的國家，累計1046萬7431例、15萬1198死；緊接在後的是巴西，累計810萬5790人染疫、20萬3140死。

英國單日新增55,020人確診，再創新高，英國正加緊為民眾接種疫苗。政府本周增設7個疫苗接種中心，並有數百間診所及醫院加入提供接種服務的行列，英國政府希望在下月中之前，可為1,500萬人接種疫苗。

南韓單日新增病例連續3天低於700例，有趨緩態勢，南韓總統文在寅11日發表新年賀詞時指出，將力爭替所有南韓民眾接種疫苗。預計第一批接種人數將達3200萬-3600萬人

在日本，疫情失控，日媒八卦報《週刊實話》引述消息人士的話，稱受疫情影響，政府打算在18日宣布取消東京奧運，同時宣布重新申辦2032年奧運。報導一出，隨即引發熱議。不過由於消息來源不明確，目前東奧是否取消，仍待查證。

(中時 )