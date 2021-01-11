住在桃園的一名14歲少女，偷偷離家出走後，透過網路認識一名男網友，並講好用「身體換宿」，因此男網友將少女帶回家中住一個禮拜，期間發生2次性行為，接著少女又認識一名軍人，用同樣方式與軍人同居，該名軍人甚至將兩人性愛過程用手機錄下。

這名去年10月離家出走的少女，先在網路上認識一名18歲鄧姓男網友，少女向鄧男表示自己無家可歸，因此鄧男帶少女回家一起住，同居的一個禮拜中，兩人發生2次性行為，隔月少女再次利用網路，認識其他可以「身體換宿」的網友。

少女11月認識21歲高姓軍人，隨即改往投靠高男，而高男知道少女年僅14歲，仍與未成年的她發生2次性行為，還用手機錄下性愛影片，直到該名少女的母親通報失蹤，警方循線找人，終於找到少女暫時住處，用身體抵房租的事情才曝光。

鄧男與高男遭逮捕後，雖然少女坦承性行為是心甘情願，但鄧男因為與未滿16歲少女發生性行為，依妨害性自主罪起訴；高男則依《軍法》中「現役軍人與14歲以上未滿16歲女子性交」，以及《兒少性剝削條例》中的「製造少年性交行為電子訊號」等兩罪被起訴。

(中時新聞網)