富邦金控2020年12月自結稅前淨利117.61億元、稅後淨利104.81億元。2020年全年稅前淨利1,039.09億元、稅後淨利908.57億元，較2019年同期大幅成長55％，每股稅後盈餘（EPS）為8.59元。由於受惠主要子公司成長動能強勁，富邦金控2020年12月單月稅後淨利、累計2020年全年稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘皆創下歷史新高，全年稅前淨利首度突破千億元大關，全年稅後淨利首度突破900億元！子公司包括富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦華一銀行累計2020全年稅後淨利均創下歷史新高；其中富邦人壽、富邦產險2020年12月單月獲利亦創歷史新高！

其中富邦人壽2020年12月稅後淨利為82.27億元，累計2020年全年稅後淨利610.42億元，較2019年同期大幅成長130％，主要受惠承保利潤提升和投資績效亮眼。累計2020年初年度保費收入（First Year Premium）達1,214億元，總保費收入（Total Premium）為5,463億元。

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