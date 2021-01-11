因疫情影響，關島直飛航班於2020年3月開始停航，部分有需求的旅客只能透過轉機方式回台。中華航空的關島往返包機，於11日趕在農曆過年前接回30名台灣僑胞，也帶回6名來台尋求醫療照護的關島居民。除了展現台關友好情誼，關島對台灣的醫療品質也展現了極大信心，有望在不久的將來促成兩地的醫療旅遊。

在關島疫情逐漸穩定控制的同時，關島政府於2020年12月15日收到了第一批COVID-19疫苗；2021年1月2日收到第二批，兩批加總共7,600支COVID-19疫苗，足夠為3,800位民眾施打。目前首要施打的對象為島上的醫療照護人員以及60歲以上居民，關島政府在為全島的健康做準備的同時，也為重啟關島旅遊業衝刺。

關島觀光局表示，關島公共衛生社會福利部（DPHSS）正竭盡全力照護全島居民的健康安全，其他關島相關單位也正和駐關島臺北經濟文化辦事處（TECO）密切合作，積極向台灣官方研商旅遊泡泡可能性，並期望能盡快談妥雙方合作條款，開放台灣跟關島兩地的旅遊觀光。

(工商 )